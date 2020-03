Všetci sme si rovní a všetci zdieľame rovnakú planétu. Niekto to možno nechápe, niekto to chápať nechce, ale je to tak. Nielen preto by sme sa v týchto nejednoduchých časoch by mali snažiť byť čo najviac pomocou a oporou ostaným..

Uvedomujem si veľmi dobre, že mnohí v tieto dni zostávajú vo svojich domovoch a určite sa každý snaží zo všetkých síl byť čo najviac užitočný pre tých ktorí to najviac potrebujú.

Niekto možno dokonca rieši ako naložiť s voľným časom ktorý mu ostáva po denných aktivitách.

Keď som ohľadom tohto premýšľal sám nad sebou, dostal som nápad a tak vám ponúkam tip na zaujímavé spríjemnenie voľného času.

Pokúsim sa naživo začať čítať na pokračovanie niečo z bohatej zásoby mojej tvorby.

Uvidím ako sa celý tento projekt Podvečer s literatúrou bude páčiť nielen vám ale aj mne. (Nakoľko nie som v tomto smere nijaký profík). A takisto ako sa bude ďalej vyvíjať Určite, ak všetko bude v poriadku by som potom chcel v tomto nápade pokračovať ďalej a ďalej. Rôznych nápadov mám plnú hlavu :)

Prvý stream plánujem už dnes o 18:00.

Odkaz na stream:

https://youtu.be/PJiv0LzujKA

Pre viac informácií pokojne sledujte môj blog alebo môj FB